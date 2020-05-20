إلهام علي: أشتم نفسي أحيانا عندما أخطئ.. وكثيرا ما أشعر بانفصام

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة السعودية إلهام علي عن الكثير من الأسرار والتفاصيل التي تتعلق بحياتها الخاصة والفنية، بعد أن خطفت الأضواء بمشاركتها خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجاري بمسلسلين "مخرج7" و"أم هارون"، وحظيت بإشادة كبيرة، إضافة إلى إعلانها عن خطوبتها من ممثل قيل أنه خالد صقر.

وقالت إلهام بأنها لم تشعر قط بالندم الحقيقي بعد دخولها في المجال الفني، لأنها تألمت وتعلمت، لافتة إلى أنها بالألم شعرت بقيمة الابتسامة وبالعلم اكتسبت معرفة جديدة لشخصيتها.

وأضافت الفنانة السعودية لصحيفة "الرأي" الكويتية إنها قالت ليتني لم أدخل المجال الفني بعد شعورها بالظلم أو القسوة سواء كان في عملها أو الجمهور وذلك عندما تجد نفسها عاجزة عن التوضيح، وتتعرض لذلك التنمر كأنها حجر لا يشعر، وعندما ترى بعض النفور من أشخاص لا يعلمون من هي، مبينة بأنها دائما ما كانت تجد من هذه الحياة مثالية بسيطة، ولكن بعد المجال تفتحت عيناها على الكثير.

وأكملت إلهام علي حديثها بأنها عندما تلتقي بأصدقاء الطفولة، كثيرا ما تنسى أنها مشهورة، وتحزن على حريتها لأنها لا تستطيع فعل الكثير، وتشعر بالخوف من الخطأ وكأنها لن تنجو، وأصبحت تكره الشهرة جدا لأنها تتحمل بعض المشاعر السلبية التي لا ترغب في حملها.

وأشارت إلى أنها ترغب في ارتداء ملابس غريبة تخرج بها، وفي الذهاب للملاهي واللعب من دون إزعاج أو الخوف من تصويرها، وترغب في عدم إزعاجها وهي تأكل بيدها في المطعم وتضحك.

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ولفتت الفنانة في الوقت ذاته إلى أنها تشعر بأن حياتها قبل الشهرة كانت أفضل، لأنها مهما فعلت لن تكون حديث الساعة بالنسبة إلى الناس، لكنها تعشق مهنتها وفي سبيل هذا الحب سوف تقبل بالتضحية.

وأكدت إلهام أنها توبخ نفسها عندما تُخطئ وتقوم بحرمان نفسها من الأمور التي تسعدها، كما تقوم بالحديث مع نفسها على المرآة حول ذلك الخطأ، وتقوم بشتم حالها في بعض الأحيان.

وأوضحت أنها كثيرًا ما تشعر بانفصام في الشخصية بين الحقيقية والفنية، لأنها تصدق شخصياتها كثيرا، وتشعر بأنها أضاعت الحقيقية منها، لذلك وبمجرد الانتهاء من التصوير تقوم بوضع نفسها في عزلة منزلية لتسترجع نفسها.

وتابعت بأنها أصبحت أكثر هدوءا وحكمة ونضجا مع من هم حولها بعد دخول الفن، كما باتت تشعر بالوقت الذي تكون معهم وتحاول جاهدة تعويضهم عن التقصير، وتعلمت أن تحبهم جدا.