رامز جلال وشقيقه ياسر في فيديو نادر.. والجمهور: الطيب والشرير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحقق الفنان المصري رامز جلال، نجاحا لافتا من خلال برنامج المقلب الذي يقدمه "رامز مجنون رسمي"، فعلى الرغم من الجدل الكبير الذي يثيره بسبب اتهامات رامز بالتنمر والإساءة لضيوفه، إلا أنه يحقق نسبة مشاهدة عالية جدًا.

وفي كل موسم رمضاني يطرح الجمهور السؤال نفسه حول سبب عدم استضافة رامز لشقيقه الفنان ياسر جلال، في برنامجه بالإضافة إلى تساؤلهم وفضولهم حول شكل العلاقة التي تجمع الشقيقين، خاصة مع تناقض شخصيتيهما، بالإضافة لقلة ظهورهما سويًا.

وبهذا الخصوص تداول رواد السوشال ميديا اليوم الأربعاء مقطع فيديو وصفوه بالنادر، يجمع رامز وشقيقه ياسر، ويظهر فيه بطل برامج المقالب وهو يوجه حديثه للجمهور: "ستقف صناعة السينما أمام تلك اللحظة التاريخية، أحب أقدم لكم مفاجأة ما بتحصلش غير مرة واحدة بالتاريخ.. مفاجأة سبع البرومبة".

وعلى الرغم من أن هذا الفيديو الذي جرى تداوله اليوم بشكلٍ كبير، كان قد شاركه ياسر جلال عبر حسابه في "تيك توك" قبل ما يقارب الـ 10 أيام، إلا أنه لم يلقَ رواجاً حينها كما لاقاه اليوم، حيث تفاعل الجمهور مع الفيديو، وعلق البعض على مشاعر الحب التي تظهر في عيون ياسر تجاه شقيقه، فيما كان الاختلاف بين شخصيتهما هو الحديث الأبرز للجمهور، واصفين إياهما بـ "الطيب والشرير".

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كما أثار الفيديو إعجاب الجمهور بشكل واسع متسائلين عن سبب عدم ظهورهما سويًا، خاصة أنه من المعروف أن علاقتهما وطيدة جدًا، حتى أن رامز أطلق على ابنه اسم ياسر تيمنًا بشقيقه الأكبر.

يُذكر أنَّ أن مقطع الفيديو هذا كان قد التُقط في كواليس تصوير فيلم "سبع البرمبة" الذي شارك فيه ياسر كضيف شرف.

وعلى صعيدٍ آخر وكعادته في كل عام، يتصدر اسم الفنان رامز جلال قائمة الأكثر تداولًا في محرك البحث غوغل في كل موسم رمضاني بسبب برنامج المقالب الذي يقدمه، وفي هذا الموسم اختار رامز الظهور للضيف مباشرة ومواجهته على عكس برامجه السابقة.

وفي المقابل يشارك الفنان ياسر جلال في الموسم الحالي من خلال مسلسل "الفتوة" إلى جانب الفنانة مي عمر، إنعام سالوسة وعدد كبير من النجوم، ويحظى المسلسل بنسبة مشاهدة جيدة.