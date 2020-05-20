كنان أوغلو: مارسوا العلاقة عبر الزواج أو بدونه حتى لا تلجأوا للاغتصاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أيام على إثارته الجدل بتصريحاته التي أدلى بها بما يتعلق باللقطات الجريئة في المسلسلات والأفلام خلال شهر رمضان المبارك بأنها على حد قوله ليست حرامًا، عاد الفنان التركي كنان أوغلو لإثارة الجدل مجدداً بتصريحٍ جديد عن أنه يفضّل العلاقة الجسدية الطبيعية على أن يلجأ الإنسان للاغتصاب بسبب كبته لكل رغباته.

وقال أوغلو المعروف في الوطن العربي باسم "إيزيل": "لا أشجعكم على العلاقات، لكنني أفضلها وأقول لكم بجرأة مارسوها ولا تغتصبوا أو تمارسوا أي اعتداء على فتاة أو صبي أو عجوز"، مضيفاً: "بدأنا نسمع قصصًا مرعبة تحدث في أحياء وشوارع القرى التركية، نسبة الاغتصاب ترتفع وهذا كله بسبب الكبت الجنسي".

وتابع النجم التركي بالقول: "لو أن رغباتكم مشبعة لمَ لجأتوا للاغتصاب أو غيره من السلوكيات الشاذة، لذا مارسوا الحب عبر الزواج أو خارجه كما تقتنعون"، وهو التصريح الذي جعل الكثيرون ينقسمون حوله، إذ هاجمه البعض، فيما أشار آخرون إلى أنه يتحدث بمنطقيةٍ تامة.

وفي سياق الهجوم على الفنان التركي، فقد تعرض كنان أيضاً لهجومٍ من الفنانة التركية هاندا اتايزي عند استضافتها في بث مباشر عبر اليوتيوب، وصفته فيه بأنه شخصٌ غير موهوب، حيث قالت: "أجد كيفانش تاتليتوغ موهوبٌ للغاية بينما كنان أميرزالي أوغلو ليس كذلك، لو أنك أخذت شخصاً من الشارع ليمثل فهو أفضل منه"، ليتصدر النجم التركي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما قامت به النجمة هو إهانةٌ كبيرة لزميلٍ لها داخل الوسط الفني.

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وعلى صعيد حياته العائلية، أفادت الكثير من الصحف التركية بأنَّ النجم التركي والذي ينتظر طفله الأول من زوجته الفنانة التركية سينام كوبال، قدم للأخيرة بمناسبة حملها بالإضافة إلى عيد زواجهما الرابع، وهي عبارة عن ساعة تبلغ قيمتها 150 ألف ليرة تركية، أو ما يعادل 22 ألف دولار أمريكي.

وأشارت التقارير إلى أن سينام كوبال حاملٌ في الأسبوع الخامس عشر وأنها تنتظر مولودة أنثى، وهي الطفلة الأولى للزوجين بعد انتظارٍ دام أربع سنوات.

كما اعترف النجم التركي بأنه لن يغار في حال نطقت طفلته كلمة "ماما" قبل "بابا"، قائلاً: "إذا كان الطفل يعيش ويخاف بعد الولادة، فإنه وبلا شك سيقول ماما، لذا أنا بصراحة لن أكون غيورًا في حال حصل ذلك، وأعتقد أن ابنتي ستقول ماما أولا".