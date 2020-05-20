إليسا تذيع جزءا من أغنيتها الجديدة "قهوة الماضى" قبل طرحها فى عيد الفطر

طرحت النجمة اللبنانية اليسا، مقطع من أغنيتها الجديدة "قهوة الماضى" المقرر طرحها كاملة فى موسم عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنها استمعت إلى النسخة النهائية من الأغنية قبل تسليمها إلى الشركة المنتجة، وهى من كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خورى.

وكشفت اليسا، عن مضمون الأغنية، قائلة: "شو فى ناس بحياتنا بيروحو ومنضل نذكرن بأبسط الأشياء، من النظرة للكلمة لفنجان القهوة، مرات الحق علينا ومرات الحق عا الوفا فين.. هيدى قصة قهوة الماضى.

وكانت النجمة اليسا، شوفت جمهورها و كل محبيها لألبومها الجديد، لافتة إلى أن أقرب أغنية لقلبها هى "قهوة الماضى" والمقرر طرحها فى العيد، وأول أغنيه لبنانية من الألبوم.

وغردت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة: "قهوة الماضي من أقرب الأغاني على قلبي بالفترة الأخيرة، ورح تصدر على العيد إن شاء لله كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وأول أغنية لبنانية بتسمعوها من الألبوم الجديد".

وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.

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على الجانب الآخر، تتعاون إليسا فى ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى الألبوم باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

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