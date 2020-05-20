فاطمة ناصر منتجة لأول مرة في "نوبة 2"

كشفت النجمة التونسية فاطمة ناصر، أنها دخلت مجال الإنتاج التليفزيوني هذا العام من خلال المسلسل التونسي "نوبة 2" للمخرج والسيناريست عبد الحميد بوشناق والذي يصور أجواء الساحة الموسيقية الشعبية في تونس خلال فترة التسعينات التي شهدت أوج الإنتاج الموسيقي التونسي.



المسلسل يجمع في بطولته عدد كبير من نجوم الدراما مثل فتحي الهداوي، كمال التواتي، الحبيب محنوش، أميرة الشبلي، بلال بريكي، عزيز الجبالي، هالة عياد، بحري الرحالي، ياسمين الديماسي، مروان عريان، الشاذلي العرفاوي، مهذب الرميلي، كافون وجهاد الشاري.



وأكدت فاطمة أنها شاهدت الجزء الأول له وأعجبها كثيرا مما شجعها على دخول هذه التجربة، وأشارت إلى أنها بسبيلها لإنتاج أفلام سينمائية ومسلسلات أخرى خلال العام الحالي، وأنها تسعى لتحقيق حلم بداية تسويق الأعمال التونسية عربيا وعالميا وعلى المنصات الإلكترونية العربية والعالمية.



فاطمة ناصر قدمت العديد من البطولات السينمائية والتليفزيونية بين مصر وتونس ودول عربية أخرى.

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