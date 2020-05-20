شكرا لقرائتكم خبر عن خواكين فينيكس وخطيبته روني مارا ينتظران وصول طفلهما الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النجم واكين فينيكس نجم فيلم "الجوكر" وخطيبته الممثلة روني مارا وصول طفلهما الأول، حيث كشفت مصادر مقربة من الثنائي أن الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا حامل بالشهر السادس، ويعزل الزوجان أنفسهما حاليًا في منزلهما في لوس أنجلوس فى انتظار موعد الولادة.

وظهرت روني مؤخرًا وهي ترتدي قميصًا فضفاضًا لم يظهر علامات الحمل عندما احتفلت بأول عيد أم لشقيقتها كيت الأسبوع الماضي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويُذكر أن خواكين تعرّف إلى مارا عام 2013 بعد عملهما معاً في فيلم "her"، قبل أن يرتبطا بعده بأعوام ويعلنا خطبتهما أيضاً عام 2019، ليصبحا من أبرز الثنائيات الرومنسية في هوليوود.

وخطف الثنائي الأنظار في بداية العام الجاري بعد ظهورهما سويّاً في حفل جوائز الأوسكار 2020 والتي فاز بها خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "جوكر"، وساندته روني فينيكس في حفل الجوائز وكذلك في حفل "جولدن جلوب"، وظهرا بأكثر من لقطة عفويّة ورومنسيّة في الحفلين.

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صرح النجم العالمى الحائز على الأوسكار خواكين فينيكس عن دوره فى فيلم الـJoker، أنه مع كل دور جديد يعرض عليه يشعر بالقلق، الذى يؤثر عليه جسديا، لكنه قال "أنا أشعر بالقلق بشكل كبير، لكننى أحبه"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "etcanada".

كما يرفض فينيكس القيام بالتدريبات، الأمر الذى أوقعه فى الجدال من قبل مع الممثل العالمى روبرت دي نيرو، الذي طالبه بحضور جلسات القراءة، أثناء التحضيرات لفيلم الـ Joker.

وبسبب ذلك أخبر فينيكس مخرج العمل تود فيليبس "أنا أرفض بـ أن أشارك فى جلسات القراءة".

كما تحدث فينيكس أيضًا عن نظريته في التمثيل، وهي أن ما يتم تعليمه من قبل الشباب هو "خاطئ تمامًا"، وأن التمثيل لا يتعلق بتذكر الجمل، أو الوقوف على الأماكن المحددة.