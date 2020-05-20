شكرا لقرائتكم خبر عن بعمر 13 عاما.. سميرة سعيد تستعيد ذكريات طفولتها بأغنية "بيت الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة سميرة سعيد ذكريات غنائها خلال فترة الطفولة، حيث كشفت عن مقطع نادر لها للأغنية الدينية "بيت الله" التي قدمتها عام 1971، وهي طفلة بعمر 13 عاما، حيث نشرت مقطع من الأغنية عبر حسابها بموقع "انستجرام"، كما نشرت الأغنية كاملة عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

وكانت النجمة سميرة سعيد، فتحت صندوق ذكرياتها، حيث شاركت جمهورها "فيديو" أثناء غنائها أغنية "أقبلت يا رمضان"، خلال فترة طفولتها، عبر حسابها بموقع إنستجرام.



سميرة سعيد

الفنانة سميرة سعيد، علقت على الفيديو قائلة: "أغنية لرمضان من أيام الطفولة.. أحببت أن أشارككم بها..كل رمضان وأنتم بخير.. مطمئنين وآمنين".

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يشار أن الفنانة سميرة سعيد شاركت في أوبريت "أنت أقوى"، قائلة فى ذلك الإطار: "شاركت فى هذه الأوبريت رغم العزل الصحى لأن الفكرة كانت جميلة"، مضيفة: "هاتفنى الدكتور وليد مصطفى وهو صديق عزيز جداً فعجبتنى الفكرة وقررت المشاركة فيها"، مشيرة إلى أن الفكرة رائعة وتحمل فى طياتها إيجابية، وحسيت أنى لازم أشارك فيها لأن الأوضاع غير الطبيعية التى يشهدها العالم تحتم عليَّ أن يكون لى دور، وتابعت قائلة: "الناس حسيت إنها حزينة من اللى بيحصل فحبيت أعمل تفاؤل".

وأكملت الديفا خلال تصريحات تليفزيونية: "أول مرة أشارك فى عمل فنى جماعى فى حياتى كلها، ورغم كده مبسوطة وسعيدة جداً، مشيرة إلى أن الدكتور مدحت العدل انتقى كلمات الأوبريت ببراعة واصفة الكلمات بأنها فى منتهى الجمال".

يذكر أن الأوبريت شارك به النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والمطربة سميرة سعيد والفنان وائل جسار والنجم التونسى صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدى، والمخرج الكبير طارق العريان الذى ما زال يعمل حتى اللحظة لتقديم عمل عالمى جديد.