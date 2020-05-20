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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 22 سنة..بريتني سبيرز تحقق نجاحا جديدا بأغنيتها Baby One More Time والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة العالمية بريتني سبيرز بتحقيقها إنجاز جديد بواحدة من أهم وأشهر اغنياتها التي اطلقتها منذ سنوات طويلة .
فقد تم تصنيف الأغنية الأولى لأيقونة موسيقي البوب البالغة من العمر ( 38 عاما ) " Baby One More Time" ، في المرتبة الأولى في قائمة رولينج ستون لأفضل 100 أغنيةSINGLE لأول مرة تم نشرها أمس الثلاثاء ، و هو الخبر الذي تم تداوله بكثافة بين اهم المواقع الفنية مثل " جاست جيرد " .
وقد علقت بريتني سبيرز علي هذا الخبر عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر" فكتبت : " "رقم واحد ؟؟ شكرا رولينج ستون .... يا له من شرف " .
بوست كتبته بريتني
يذكر أن بريتني سبيرز احتفلت مؤخرا بمرور 20 عاما علي إطلاقها واحد من أهم و أشهر ألبوماتها الغنائية و الذي حققت نجاحا مذهلا حول العالم بمجرد إطلاقه، وهو" oops i did it again " ، وأشارت سبيرز البالغة من العمر ( 38 عاما ) أن نجاح هذه الألبوم فاق نجاحه كل توقعاتها وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " كما شكرت محبيها و معجبيها الذين قاموا بدعمها مؤكدة أنها حقا فتاة محظوظة .
و بمجرد إطلاق البوم "Oops!... I Did It Again" عام 2000 أعتبره الكثيرين أنه يكمل البوم سبيرز الأول " Baby One More Time " و الذي أطلقته عام 1999 واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فور إطلاقه .
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