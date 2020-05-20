شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي علوى فى رسالة للطبيب البطل محمود سامى: بأمثالك مصر هتقدر تعدى الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة ليلي علوي التحية والشكر للطبيب محمود سامي الذى فقد بصره خلال علاج مصابى فيروس كورونا، حيث نشرت صورة له عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"تحية تقدير وإجلال للطبيب محمود سامي، أنت مثال عظيم للتفاني في آداء العمل، وبحضرتك وأمثالك مصر هتقدر تعدي الأزمة دي، وزي ما وقفت مع مصر في أزمتها، مصر كلها واقفة معاك لحد ما تقوم بالسلامة ونتبارك برجوعك للفريق الطبي المصري".



ليلي علوي



ليلي علوي

وتابعت :"وبوجه كل الدعم والتحية لوزارة الصحة والأطباء والممرضين والجيش الأبيض وكل العاملين في القطاع الطبي في مصر اللي من بداية الأزمة بيبذلوا مجهود كبير جداً لحماية مصر وكل يوم في مواجهة مباشرة مع الوباء.. وإن شاء الله هنعدي الأزمة دي طول ما انتوا في ضهرنا.. ربنا يحفظكم ويحفظ أسركم و يحفظنا جميعاً".

وكان قال الدكتور محمود سامى :"كان هناك ضغط شغل كبير جدًا وحسيت بتعب شديد والزملاء أخذونى وأجروا لى أشعة، وفوجئت أننى لا أرى بعد أن أفقت من إغماء تعرضت له، وحاليًا أنا في المجلس الطبي العالمى.

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وأضاف :"الأطباء يقولون إنه ارتفاع في ضغط الدم أدى إلى إتلاف العصب البصرى، أنا كنت في العمل لمدة أسبوع أحيانًا كان يستمر العمل لمدة 24 ساعة، ولدى طفل عمره شهرين ونصف، وبقوله إن شاء الله هشوفه قريب جدًا بإذن الله.

وأكمل: أنا متفائل وكلى ثقة في أننى سأعبر الأزمة بإذن الله، وأشكر كل من وقف بجانبى وساندنى في الأزمة على المستوى الشعبى أو الرسمي.

وقال سامي، أما الحديث عن العلاج في داخل مصر أو خارجها ، سابق لأوانه، لأنه على ثقة أنه سيلقى اهتماماً طبياً كبيراً، والأطباء هم الذين سيحددون الوجهة الصحيحة، مؤكداً أنه في حاجة لدعوات المصريين له، ليشفيه ويرد له بصره، فالله قادر على كل شىء.