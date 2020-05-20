- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "الفتوة" الحلقة 28 يا ترى عزمي هيعمل إيه مع المعلم سيد اللبان؟ والان مع تفاصيل الخبر
أحداث الحلقة 27 شهدت ذهاب فضل مع الأعور ليكتشف المفاجأة وهي أن ياسر جلال "حسن الجبالي" ما زال على قيد الحياة، كما تنهار "نورا" بنت حسن الجبالي بسبب وفاة جدتها ووالدها، وتحاول مي عمر مواساتها وتؤكد لها أنها لن تتركها مطلقا، وسوف تعيش معها، ياسر جلال عندما يقابل فضل يخبره بأن زوجته ليل حامل ولكنه يخبره بالخبر المؤلم له وهو وفاة أمه الست حورية، ويؤكد له حسن الجبالي أنه شعر بذلك كما يؤكد له فضل أنها كانت متاكدة من أنك ما زلت على قيد الحياة، ويصر حسن الجبالى على العودة للجمالية، ولكنه ما زال مريضا وجرحه غائر
مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل "الفتوة" الحلقة 28 يا ترى عزمي هيعمل إيه مع المعلم سيد اللبان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.