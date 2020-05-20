شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "الفتوة" الحلقة 28 يا ترى عزمي هيعمل إيه مع المعلم سيد اللبان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت النجمة مى عمر فى تجسيد المعاناه في مسلسل الفتوة، بعد قيام عدد من السيدات بضربها من أجل إجهاض حملها من حسن الجبالى "ياسر جلال"، وانهيارها وبكاءها الشديد بعد معرفتها بموت الجنين في الحلقة ٢٧ ، حيث تبلغ شقيقها الفتوة عزمى "أحمد صلاح حسنى" أن من فعل ذلك هو سيد اللبان "رياض الخولى" من أجل أن يعود لها، فكيف سيكون رد فعل عزمى بعد معرفته بالأمر هل يقتل سيد اللبان؟ هذا ما ستكشفه الحلقة الحلقة ال ٢٨ من المسلسل والتي تعرض اليوم.





أحداث الحلقة 27 شهدت ذهاب فضل مع الأعور ليكتشف المفاجأة وهي أن ياسر جلال "حسن الجبالي" ما زال على قيد الحياة، كما تنهار "نورا" بنت حسن الجبالي بسبب وفاة جدتها ووالدها، وتحاول مي عمر مواساتها وتؤكد لها أنها لن تتركها مطلقا، وسوف تعيش معها، ياسر جلال عندما يقابل فضل يخبره بأن زوجته ليل حامل ولكنه يخبره بالخبر المؤلم له وهو وفاة أمه الست حورية، ويؤكد له حسن الجبالي أنه شعر بذلك كما يؤكد له فضل أنها كانت متاكدة من أنك ما زلت على قيد الحياة، ويصر حسن الجبالى على العودة للجمالية، ولكنه ما زال مريضا وجرحه غائر

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مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.