شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى على حريق "كينجز لاندنج" وجنون "دينيريس تايجريان" فى Game of thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكري الأولي، لعرض أخر حلقات الموسم الثامن والأخير من المسلسل الأشهر في تاريخ التليفزيون Game of thrones، والتي جاءت بعنوان The Iron Throne، وحصدت على تقييم وصل لـ 4.1 عبر موقع IMDB الشهير.

وشهدت الحلقة الأخيرة من المسلسل الحائز على أكثر عدد مشاهدات في التاريخ، أحداث مفاجئة لمتابعيها ومشاهديها بعد النهاية الغير متوقعة التي شهدتها الحلقة بجنون "دينيريس تايجريان" وتدميرها لـ "كينجز لاندنج" وقتل الأبرياء، وهو ما دفع "جون سنو" لقتلها في النهاية بعد وصولها للعرش الحديدي.

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وانتهى الموسم الثامن والأخير من Game Of Thrones بأن أصبحت sansa stark ملكة للشمال، خلفا لوالدها نيد ستارك، وبذلك أصبح شقيقها بران ستارك ملكا للممالك الستة، وليس السبعة، بينما كشفت آريا ستارك خلال وداعها لجون سنو، بوجهتها، بعدما طلب منها زيارتها له، فأخبرته Arya Stark بأنها لن تعود إلى الشمال، بل ستتجه غرب ويستروس، حيث تقف جميع الخرائط عند هذا الحد، ولا تكشف عما يوجد فى هذه المنطقة.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.