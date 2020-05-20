شكرا لقرائتكم خبر عن دراما الوفيات والجنازات.. تعاطفت مع مين من المتوفين فى مسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مسلسلات رمضان خلال الفترة الأخيرة وفاة العديد من الشخصيات الدرامية التي أثرت في متابعى ومشاهدى تلك الأعمال ما بين أبناء أبطال إلي الآباء مثلما ظهر في أكثر من مسلسل تأثر به الجمهور والمشاهدين إلي حد كبير، ولعل أبرز هؤلاء ما نتعرض له خلال السطور التالية، تاركين الحكم للجمهور حول أكثر وفاة أحزنتهم.

1/ زوجة رمضان وابنه في البرنس

وفاة الشخصية التي تلعبها نجلاء بدر في مسلسل "البرنس"، والتي جسدت فيها زوجة رمضان مع ابنهما الذى توفي أيضاً شهدت تفاعل كبير من قبل جمهور المسلسل ممن حزنوا علي وفاتهما خاصة أن تلك الأحداث غيرت محور أحداث العمل بالكامل.



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2/ هشام في خيانة عهد

من أبرز مفاجآت الدراما وصدماتها هذا العام ما عاشه مشاهدي مسلسل خيانة عهد مع وفاة ابن عهد "يسرا" خاصة أنه ابنها الوحيد، وبعد تعافيه من الإدمان خلال أول 15 حلقة من حلقات المسلسل، إلا أن صدمة وفاة الابن الوحيد علي يد خالته كان لها مفعول السحر في العمل.

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3/ والدة الفتوة

حتي مسلسل "الفتوة" لم يسلم شخصياته الدرامية من الأمر، فقد شهدت الحلقة قبل الماضية وفاة والدة الفتوة حسن الجبالي "ياسر جلال"، .. والتي تلعبها الفنانة القديرة انعام سالوسة.