شكرا لقرائتكم خبر عن خليك في البيت دليل سهراتك فى عيد الفطر المبارك.. لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الأمة الإسلامية خلال أيام عيد الفطر المبارك ويعرض على القنوات عدد من الحفلات و السهرات احتفالا بالعيد.

يحل أبطال وصناع مسلسل "الفتوة" ضيوفا على شاشة قناة الحياة في سهرة خاصة في برنامج "الحياة اليوم"، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك ويكشف النجم ياسر جلال وفريق عمل المسلسل كواليس العمل الضخم الذي حقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري



ويقدم السهرة الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد، ويستضيفا النجم ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ومحمود حافظ.



وتعرض الحلقة في تمام الحادية عشرة مساء أول أيام عيد الفطر المبارك، و فى ثانى أيام العيد تستضيف لبنى عسل مصطفى خاطر و على ربيع نجوم مسلسل عمر و دياب، للحديث عن كواليس العمل .

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يحيى النجم تامر حسنى، حفل أول أيام اليوم على شاشة قناة ON E من مسرح الصوت والضوء وطالب جمهوره بإرسال طلبات الأغاني والأسئلة عبر الصفحة.



وقال النجم تامر حسنى، عبر صفحته بموقع فيس بوك: "مساءكم أبيض يا أغلى الناس.. إن شاء الله هعيد عليكم ومعاكم على شاشة On المصرية بحفله من نوع خاص أول يوم العيد وإن شاء الله هيتحقق من خلالها تبرعات لمتضرري وباء كورونا وعلى صفحات On Eاطلبوا الأغاني والأسئلة اللي عايزينها أنا تحت أمرك الجمهور العسل أنت وكل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد على كل مصر والعالم العربي وعلى الدنيا كلها ويا رب كل حد فيكوا طلب حاجه من ربنا في شهر رمضان الفضيل.. ربنا يكرمه بيها ويحقق له اللهم آمين".