شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر إفيهات سناء يونس على السوشيال ميديا وسر محمود المليجي الذي أخفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دائما يقال أن الفنان لا يموت لكنه يرحل بجسده ومازالت روحه وفنه يمتعنا يوما بعد الآخر والفنانة الراحلة في مثل هذا اليوم سناء يونس كانت لها الكثير من الاعمال التي أمتعتنا بها سواء في المسرح أو السينما ومازالت شخصية " فوزية " التي قدمتها في مسرحية " سك علي بناتك " مع الفنان فؤاد المهندس حديث السوشيال ميديا ينهلون من إفيهاتها ويضعونها علي الصفحات ويقام بها الكثير من الكوميكس واليوم في ذكري رحيلها 20 مايو نتذكر الكثير من تلك الإفيهات ..



سناء يونس

أشهر إفيهات الراحلة التي رسخت في عقول محبيها ومازالت تردد : " وفجأة مسك ايدي قال ايه بيعديني " فهذا الإفيه يستخدم في مواقف كثيرة بين البنات والشباب وهو إفيه عابر للزمن، ومن أشهر إفيهاتها أيضا " طلقني يا ابن المبقعة " و" ،أريدُ خُبزًا وحنانًا" و " أنا مالي بالجواز ما أنا كنت قاعدة هنومة ومتستتة على الأخر" و " يا صغيرة على الهم يا لوزة" و " شعاع " و " نسب منيل بستين نيلة لا" و " أه وربنا ياخويا، خدلي تاكسي ليموزين 27 راكب" ولديها الكثير من الإفيهات العديدة التي تميزت بها نجمة الأدوار الراقية البسيطة، البعيدة عن التصنع، فسناء يونس هي إحدى نجمات الكوميدي .



الراحلة سناء يونس

الفنانة سناء يونس ارتبطت بالفنان محمود المليجي، وجمعت بينهما قصة حُب كبيرة، واتفقا على عدم إعلان خبر زواجهما حفاظًا على مشاعر زوجته الأولى الفنانة "علوية جميل وضحت سناء يونس، بالكثير، من أجل أن تستمر الحياة الأسرية لزوجها الفنان محمود المليجي مستقرة هادئة، فقد ارتبطت به عاطفيا أثناء مشاركتهما سويا في مسلسل "ظلال السنين" عام 1964، ثم توطدت علاقتهما ونما الحب بينهما أثناء مسرحية "عيب يا آنسة"، حيث تطورت وقررا الارتباط ورفضت إعلان زواجها من المليجي حفاظًا على مشاعر زوجته الأولى التي كان يعشقها المليجي ولا يستطيع أن يخبرها بهذا الأمر، ورفضت الميراث منه حفاظا أيضا على العهد الذي أخذاه على بعضهما بعدم إعلان زواجهما.

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أما عن بدايتها فقد عملت سناء يونس بفرق المسرح الحر منذ شبابها، وكانت من الفنانات المتميزات على خشبة المسرح الكوميدي، حين جاء اكتشافها الحقيقي على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها مسرحية سك على بناتك، وحالة حب، وهالة حبيبتي وكان لها نصيب في السينما التي قدمت فيها أكثر من 40 فيلمًا، بينها فيلم"جنون الشباب" .



سناء يونس تزوجت محمود المليجي

شاركت سناء يونس مع المخرج يوسف شاهين في عدة أفلام من بينها:"اليوم السادس" و"المصير" و "الغضب"، وكان آخر أفلامها فيلم "حرب أطاليا" مع أحمد السقاعملت سناء يونس في الدراما التلفزيونية، وكانت إحدى الوجوه المميزة، ومن أعمالها التي عرضت قبل عامين مسلسل "الدم والنار" لسمير سيف، ومن تأليف وحيد حامد.

ومثلت مسلسل كويتي مع الفنانة "حياة الفهد" في المسلسل "الملقوفة"، وكان آخر عمل عرض لها على شاشة التلفزيون المسلسل العربي الشهير "الحور العين" مع المخرج السوري نجدت أنزور، وكان آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "العميل 1001".

رحلت سناء يونس في 20 مايو عام 2006 عن عمر يناهز 64 عامًا بعد معاناة مع المرض،تا ركة بسمة على وجوه كل من يملحها على شاشة التيلفزيون.