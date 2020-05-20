شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة 26 من"ليالينا 80".إياد نصار يحاول إنقاذ طليقته غادة عادل من قضية القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث جديدة شهدتها الحلقة الـ26 من مسلسل "ليالينا 80" الذى يعرض على قناة CBC، أبرزها اتهام غادة عادل "مريم"، بالشروع في قتل الزوجة الثانية لـ"هشام" إياد نصار، بعدما ذهبت إليها من أجل الحديث معها وإخبارها بأن نجلتها "جميلة" رنا رئيس قد تم اختطافها.

ويحاول إياد نصار "هشام" إنقاذ طليقته غادة عادل "مريم"، حيث يذهب للمباحث ويعترف أنه هو الذي كان يحاول قتل زوجته الثانية زورا من أجل إخراجها من الحبس، وذلك بعد أن اتهمت هي بمحاولة قتلها.

وتكشف الحلقة أن الأشخاص الذين كان يعمل معهم هشام – إياد نصار ، هم الذين حاولوا قتل الزوجة الثانية، للإنتقام وهم الذين اختطفوا ابنته جميلة – رنا رئيس ابنة هشام – إياد نصار، نظير استرداد أموالهم، حيث فى اعتقادهم أن هشام- إياد نصار هو الذي قام بسرقتها.

فيما يقوم "مدحت" محمد الشقنقيري، بالذهاب إلى القسم المتواجدة فيه "مريم" غادة عادل، ليقوم بمساعدتها بتواجد محامي خاص بشركته، وذلك حتى يثبت أنها لم ترتكب أي جريمة، ويعمل على إخراجها من محبسها.

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تنتهي الحلقة بعودة جميلة – رنا رئيس إلى منزلها برفقة والدها هشام – إياد نصار وعمها جلال – خالد الصاوى، ليستطيع استكمال مايخرجه من تورطه في سرقة الاموال والمخدرات، وفي نفس السياق يذهب هشام – إياد نصار لقسم الشرطة ليعترف بأنه هو الذي حاول قتل زوجته ليخرج مريم – غادة عادل من القضية.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات.