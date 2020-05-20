شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى: "مفيش جنيه اتحط فى السوشيال علشان يطلع "فرصة تانية" ترند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة ياسمين صبرى عن رؤيتها لوضع مسلسلها الجديد "فرصة تانية" فى منافاسات دراما رمضان هذا العام موضحة خلال حوارها مع ”الخليج 365” الذى سيتم نشره كاملاً غداً الخميس:"حقيقة أتابع تويتر طوال الوقت، وأعتبره مثل الإحصائية، ووجدت أن المسلسل منذ انطلاق عرضه وحتى الآن، متواجد بشكل يومى فى قائمة الترند سواء بكلمة ياسمين صبرى أو أيتن عامر أو إسم المسلسل".

وأشارت ياسمين :"هذا يؤكد أن العمل يحظى بمشاهدة جيدة، ليس ذلك فقط، فهناك أمر آخر أكد لى نجاح العمل بشكل كبير، فكنت أجلس مع بعض الأشخاص الذين لهم علاقة بوكلات الإعلانات، وأبلغونى أن "فرصة تانية" هو ثالت أعلى مشاهدة بناء على الشيت الذى يتم توزيع الاعلانات على أساسه وشاهدت هذا الشيت بنفسى، وكل ذلك عرفته بالصدفة".



ياسمين صبرى مع محرر الخليج 365

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وشددت ياسمين صبرى على أنها لا تعتبر السوشيال ميديا المقياس الرئيسى لنجاح أى عمل فى التشكيلك الدائم فى مصداقيتها وتوجهاتها موضحة:"أقدر أقولك وبأمانة والله يشهد علىّ "مفيش جنيه واحد اتحط فى السوشيال ميدا علشان يزق أو يطلع أى حاجة ترند أو يعمل موجة أو توجيه معين للمسلسل".

مسلسل "فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.