شكرا لقرائتكم خبر عن بلوك فرعونى .. محمد رمضان يطرح برومو أغنية "كورونا فيروس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم محمد رمضان جمهوره برومو أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، والتي ستصدر كاملة قريبا، حيث نشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو من الأغنية يظهر به بصورة كارتونية بمظهر فرعونى، بشكل كوميدى، معلقا عليها قائلا :"هل أنتم مستعدين ..قريبا ثقة فى الله نجاح".





وشارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو جديد له وهو يغنى بعض كلمات من أغنيته الجديدة "كورونا فيروس" مع ابنته، أثناء قيادته لسيارته فى جولة لهما، ونشر"رمضان" مقطع الفيديو الذى ظهر فيه وهو يقود سيارته، وابنته فى الخلف وهما يغنيان أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام، ليعلن عن اقتراب طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب.

كلمات أغنية كورونا فيروس، هى: "كورونا كورونا فيروس مرض وعام على الكل، بقينا ماشيين بالكحول، فيروس خطير طاير فى الجو، بعون الله هنلاقى الحل، خايفين عليكو من الى بيحصل وبنشوفه، وباء وهل علينا ومش عارفين ظروفه، عقم إيدك قبل ما تسلم على اللى جنبك، متخليش العشم قاتلك".

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ويعرض لمحمد رمضان حاليا مسلسل "البرنس" على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.