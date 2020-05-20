شكرا لقرائتكم خبر عن "ذا روك" يستعيد ذكريات اعتزاله من المصارعة الحرة بفيديو من داخل الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك"، على استعادة ذكرياته مع اعتزاله المصارعة الحرة WWE، التي كانت السبب الرئيسي في شهرته قبل مشاركته في الاعمال السينمائية بهوليوود.

ونشر النجم العالمي، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، من داخل صالة الجيم الخاصة به في منزله، وهو يسرد قصة اعتزاله التي انهاها عام 2014، بعد مسيرة طويلة في عالم المصارعة الحرة.

The risk was two fold/ I retired on top as pro wrestling’s #1 draw. And coming from the world of wrestling, the odds were stacked against me of having a Hollywood career that had any kind of long term, substantial global influence and value. After a bewildering 7 year career as a wrestler, I kept my hand shake bond - finished out my contractual obligations and quietly retired. But I knew in heart and in my gut what my WHY was. Once we identify OUR WHY, then our actions have powerful purpose. Almost 10yrs later in 2012, I returned to the industry that’s in my blood. I returned to the @wwe to give back. To bring value and impact the bottom line. Proud to say when I returned we, as a team - set all time box office and PPV records that will never be broken. And in 2014, I wrestled my very last match at WrestleMania in New York at a sold out Met Life Stadium. My wrestling career ended the only way I was willing — flat on my back, getting beat 1, 2, 3, looking up at the stars and being grateful for my blessings. I went out the right way. The respectful way. I retired from wrestling in 2013. Grateful to the bone. And on my shield???? A post shared by therock (@therock) onMay 17, 2020 at 7:41am PDT Advertisements

وقال ذا روك في الفيديو الذي بلغ مدته أكثر من دقيقتين "بعد حياة مهنية كمصارع استمرت لـ 7 سنوات، انهيت مسيرتي في المصارعة الحرة عام 2013، بالطريقة التي كنت أريد الخروج بها"، مضيفاً "اعتزلت وانا في المركز الأول في المصارعة الحرة، وتقاعدت بهدوء بعد انهاء كل المتعلقات الخاصة بالعقود مع الشركات".

وعلى جانب آخر، وجه أسطورة المصارعة السابق رسالة بمثابة مفاجأة لإحدى المدرسات والتى تسمى كارول بروبست، وذلك قبل تقاعدها.

وحرص أسطورة المصارعة على تلبية رغبة مدرس زميل لها عبر تويتر قام كل يوم بتوجيه طلب إلى داوين جونسون من أجل إرسال رسالة لها خاصة لمدى الحب التى تكنه تلك المدرسة له، وهو الأمر الذى امتثل له ذا روك رغم مرور 70 يوماً على أول تغريدة نشرها المدرس الشاب عبر تويتر ووجهها لـ ذا روك.

ذا روك لم يكتفي بمجرد رسالة يكتبها علي تويتر وإنما قام بإرسال رسالة إليها عبر فيديو وجهه لها، أعرب فيه عن مدى شكره لها عما قدمته كمدرسة للأطفال الصغار على مدار سنوات، وذلك خلال فيديو تجاوز مدته الدقيقة.