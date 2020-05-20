طفل ينام في حضن أمه المذيعة على الهواء مباشرة (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حاز مقطع فيديو على آلاف التعليقات وردود الفعل وثق مذيعة شبكة MSNBC، ستيفاني رول، خلال ظهورها في بث مباشر وابنها نائم في حضنها.

وظهرت المذيعة رول في تغطيتها التلفزيونية من داخل منزلها بسبب ما فرضه فيروس كورونا من الحجر الصحي والبقاء في البيوت.

وظهرت المرأة العاملة في المقطع والبالغة من العمر 44 عاما، وهي تعتني بابنها ريس 11 عاما أثناء نومه في حضنها خلال تصوير فقرتها التلفزيونية.

ورغم أن الصغير لا يظهر عبر شاشة التلفزيون، إلا أنه وبمجرد تغيير زاوية التصوير، يظهر الطفل مختفيا تحت كادر الكاميرا، بحيث لا تلتقطه العدسة، ويبدو جالساً في هدوء سهل المهمة نسبياً على الأم.

وحظي الفيديو باستحسان واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا بموقف المذيعة الأم التي يبدوا أن ابنها كان بحاجتها في تلك اللحظة التي كانت مجبرة على تغطيتها التلفزيونية، فما كان منها إلا أن تصرفت معه بهذه الطريقة، بينما علق آخرون:" حنان الأم يطغى على كل أمر".

Advertisements

وكثيرة هي مواقف المذيعات مع أبنائهن خلال ظهورهن على شاشة التلفاز إن كان من داخل الحجر الصحي أو من الأستديو نفسه عندما تصطحب بعضهن أبنائهن معهن، ففي وقت سابق تفاجأت مذيعة أمريكية أثناء تغطيتها خبرا على قناة MSNBC التابعة لشبكة "إن بي سي" NBC الأمريكية، بطقلها صاحب الأربع سنوات وهو يقاطعها على الهواء مباشرة.

وكانت كورتني كيوب، تقدم خبًرا فتسلل الضيف غير المتوقع، وظهر على الشاشة، لكن كيوب واصلت التقديم وهي مبتسمة وبنفس الوقت مبعدة ابنها عنها، واعتذرت من المشاهدين قائلة: "عذرًا، طفلي هنا".

وتعمل كيوب في شبكة "إن بي سي" منذ ما يقرب من 20 عاماً، وفي أغلب الأوقات تضطر إلى اصطحاب طفليها التوأمين معها إلى العمل.

ومن جانبها، نشرت القناة بعد ذلك مقطع الفيديو على موقع "تويتر"، مصحوباً بالتعليق التالي: "أحياناً يقع خبر عاجل غير متوقع أثناء تقديم الأخبار العاجلة".