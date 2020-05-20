محمود نصر بفيديو عبر تيك توك سيرين عبدالنور.. والجمهور ينصحه بالابتعاد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف يجمع النجم السوري محمود نصر بالفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، وبحسب بعض التعليقات من الجمهور، فإن عبدالنور أخذت الكثير من الوقت لإقناع نصر بتسجيل فيديو عبر حسابها في "تيك توك".

وظهرت سيرين إلى جانب نصر خلال غنائهما الأغنية الأشهر عبر التطبيق "بكلمك مش بترد" التي انتشرت بشكل كبير بين المشاهير.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع النجمين مؤكدين أن الفيديو طريف وعفوي بشكل كبير، وأنهما ظهرا بشكل مميز، كما أن هناك كيمياء مميزة تجمعهما.

في المقابل، رأى البعض أن الفيديو لا يليق بشخصية الفنان السوري، وطالبوه بالابتعاد وعدم تكرار التجربة، لأنه يمتلك شخصية جدية ولديها بعض الوقار نوعًا ما، لذلك ينبغي عليه ألّا يسجل مثل هذه النوعية من الفيديوهات.

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ويستكمل الفنان السوري محمود نصر تصوير مسلسله "دانتيل" الذي يجمعه بالفنانة سيرين عبدالنور للمرة الثانية بعد نجاحهما سويًا في "قنادي العشاق"، وتم تأجيل التصوير بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوضع قيود الحجر الصحي في عدد من دول العالم.

تدور أحداث مسلسل دانتيل في إطار رومانسي بفترة الخمسينيات حول أحد أصحاب بيوت الأزياء الذي يقع في حب فتاة خياطة تعمل لديه، يتعرض كل منهما لصراعات عديدة، وسط علاقاتهما بالعاملين والعملاء، وهو من كتابة انجي القاسم، وإخراج المثنى صبح، ويشارك في بطولته كل من سلوم حداد، زينة مكي وسام فارس وآخرين.

وبعد توقف تصوير المسلسل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، غابت سيرين عبدالنور عن الموسم الرمضاني الحالي، إلا أنها تتواجد من خلال تقديم برنامج "سهرانين" إلى جانب الفنان المصري أحمد فهمي، وتصدر اسم عبدالنور جميع المواقع الإخبارية في اليومين الماضيين بعد خلاف بسيط وقع بينها وبين الفنانة السعودية داليا مبارك على الهواء مباشرة، حيث أخطأت سيرين في اسم داليا وقالت ديالا بدون قصد، لترد الأخيرة بـ "نسرين" بدلًا من "سيرين"، وأثار هذا الموقف ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان أغلبها دفاعًا عن الفنانة سيرين عبدالنور.

يُشار إلى أن الفنانة اللبنانية كانت شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة" إلى جانب الفنان السوري تيم حسن.