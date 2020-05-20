حذف "دفن ليلى" من البرنس يثير الاستغراب.. والقناة تبين السبب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأ محبو مسلسل "البرنس" بقيام بعض القنوات بحذف مشهد كامل مدته دقيقتان من الحلقة الـ 25، ويتضمن مشهد دفن "ليلى" ويغني خلاله أحمد سعد، بعدما توفيت بجرعة زائدة من المخدرات، ليقوم صديقها "عادل" وشقيقه "رضوان" بإجراءات دفنها؛ ما دعا الكثيرين للتساؤل حول سبب ذلك.

وفي التفاصيل، قامت قناة "dmc" المصرية بحذف المشهد أثناء بث الحلقة عبر التلفاز، فيما عرضت قناة "mbc" المشهد في أحداث الحلقة، وأعادت عرضه على تطبيق "تيك توك"، وهو ما جعل جمهور المسلسل الذين يتابعونه عبر "dmc" يستغربون من قيام القناة بحذفه.

وقام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول المشهد بشكلٍ كبير، متسائلين عن سبب الحذف ومشيدين بروعة المشهد.

فيما تداوله آخرون محاولين إيجاد السبب، إذ ذكر أحدهم أن السبب يعود لقساوة المشهد، حيث قال في تغريدةٍ له: "في مشهد عظمه محذوف من البرنس بتاع دفن ليلى، متهيألي اتحذف من شدة قسوته لكن محمد رمضان عامله بطريقة سَلسه وبطريقة السهل الممتنع".

وقال آخر أن السبب في ذلك: " حتى لا يحرض المجتمع على هذا الفعل".

Advertisements

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، فإنَّ القائمين على قناة "dmc" بمصر، رفضوا عرض المشهد لسببين، أحدهما صعوبته على المشاهد في شهر رمضان، والثاني بسبب مراسم الدفن التي وصفت بأنها "غير شرعية".

وأضافت الصحيفة أنَّ المشهد تطلب من مخرج العمل محمد سامي، أن يسجّل أغنية جديدة بصوت الفنان أحمد سعد وتم تسجيلها قبل عرض الحلقة بساعات قليلة وتم إدراجها في المشهد المطلوب.

يذكر أن مسلسل "البرنس" يعرض على قناتي" dmc" و"mbc"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي ‏يعمل ‏سمكريا في ورشة والده، ليجد نفسه مسؤولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم‎.