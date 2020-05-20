مي كساب تشكر متابعيها: "عقبال المليون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: وجهت الفنانة مي كساب، الشكر لمتابعيها عبر موقع تويتر، والذين وصل عددهم لنصف مليون متابع. وكتبت "مي": "شكرا 500 ألف متابع، حبكم حياة، عقبال المليون". Advertisements وتشارك الفنانة مي كساب في سباق دراما رمضان هذا العام بالمسلسل الكوميدي "اللعبة"، الذي يعرض حاليا على شاشة (إم بي سي مصر)، وتجسد شخصية "شيماء" زوجة "مازو" هشام ماجد. مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، ومن إخراج معتز التوني.

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