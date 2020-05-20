محمد عبده ينعى الشيخ صالح كامل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان السعودي الكبير محمد عبده، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، رجل الأعمال السعودي ومؤسس شبكة راديو وتليفزيون العرب الشيخ صالح كامل، والذي وافته المنية مساء الإثنين الماضي.
وكتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وباسمي و اسم عائلتي أنعي فقيدنا الشيخ صالح كامل وأسال الله أن يتقبله بواسع رحمته وأن يعفو عنه ويغفر له ويلهم ذويه الصبر والسلوان، أخوكم محمد عبده".
الشيخ صالح عبدالله كامل، هو زوج النجمة صفاء أبو السعود، ولد عام 1941 في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء، وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص.
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