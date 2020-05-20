بدأت الحلقة السادسة والعشرون من النهاية بدفن صباح "سهر الصايغ" للروبوت زين "يوسف الشريف"، ومن ناحيتها يذهب مؤنس "أحمد وفيق" إلى دورون الذي جاء فيه فارس "محمد الكيلاني" من تكتل الواحة بعد إصلاحه ويطلب من مساعديه معرفة أى اتصال بالواحة.
وشهدت الحلقة اكتشاف مؤنس تعاون غفران"أيمن الشيوي" مع الواحة، للحصول على العقول المصنوعة سريعًا قبل موعد ظهور المنتظر، وجاء ذلك عبر صفحة ON بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
يذكر أن مسلسل النهاية من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة
وتدور أحداثه في في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.
كانت هذه تفاصيل خبر خيط جديد هيوصل أحمد وفيق لمراقبة اتصالات الواحة بالقدس في النهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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