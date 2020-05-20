تعرف علي تفاصيل حفل تامر حسني المقام بالأهرامات في العيد

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عن إقامة حفل كبير للنجم الكبير الفنان تامر حسني على مسرحها بمنطقه الأهرامات وذلك بدون جمهور

مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وللترفيه عن المواطنين في المنازل.



ويأتي هذا في إطار احتفالات الدولة بعيد الفطر المبارك والترفيه مع إتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

ويبث حفل الفنان تامر حسني على قناتي ON و DMC في سهره أول أيام عيد الفطر المبارك.