أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عن إقامة حفل كبير للنجم الكبير الفنان تامر حسني على مسرحها بمنطقه الأهرامات وذلك بدون جمهورمراعاة للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وللترفيه عن المواطنين في المنازل.
ويأتي هذا في إطار احتفالات الدولة بعيد الفطر المبارك والترفيه مع إتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.
ويبث حفل الفنان تامر حسني على قناتي ON و DMC في سهره أول أيام عيد الفطر المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي تفاصيل حفل تامر حسني المقام بالأهرامات في العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.