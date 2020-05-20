دينا الشربيني ولعبة النسيان يكتسحان استفتاء راديو إنيرجي للدراما

منافسة ساخنة يشهدها استفتاء كأس راديو انيرجي للدراما الرمضانية والذي ستعلن نتائجة النهائية خلال ساعات، وتصدرت النجمة دينا الشربيني ومسلسلها "لعبة النسيان" نتائج التصويت في مختلف الفئات التي أعلن عنها حتى الآن .
ففي فئة أفضل مسلسل ، احتل "لعبة النسيان" لدينا الشربيني المركز الأول ، يليه مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف ، وفي المركز الثالث "الاختيار" لأمير كرارة .
رمضان وأحمد زاهر .
وفي فئة أفضل ممثل احتل النجم أمير كرارة المركز الأول ، يليه يوسف الشريف في المركز الثاني ، أما المركز الثالث فاستقر مناصفة بين محمد
وفي فئة أفضل ممثلة تصدرت النجمة دينا الشربيني التصويت لتحتل المركز الأول بنسبة 60% مبتعدة عن أقرب منافسيها ، حيث جاءت النجمة حلا شيحا في المركز الثاني ، تليها النجمة روجينا في المركز الثالث .
، وفي المركز الثالث محمد سامي عن مسلسل "البرنس".
وضمن فئة أفضل مخرج جاء ياسر سامي في المركز الأول عن مسلسله "النهاية" ، وفي المركز الثاني كل من كاملة أبو ذكري عن "بـ100 وش" و بيتر ميمي عن "الاختيار
أما فئة أفضل سيناريو فتصدرها المؤلف تامر حبيب عن مسلسل "لعبة النسيان" ، يليه عمرو سمير عاطف عن مسلسل "النهاية" ، وجاء في المركز الثالث محمد سامي عن مسلسل "البرنس" .
وفي منافسات أفضل موسيقى تصويرية تصدر الاستفتاء الموزع أسامة الهندي عن موسيقى مسلسل "لعبة النسيان" ، وفي المركز الثاني هشام خرما عن "النهاية" وفي المركز الثالث تامر كروان عن الاختيار و بـ100 وش .
وأخيرا جاءت فئة أفضل تيتر لمسلسل ليتصدرها المدفعجية عن تيتر مسلسل بـ100 وش ، ثم في المكز الثاني أحمد سعد عن تيتر "البرنس" ، وفي المركز الثالث رامي صبري عن تيتر "فرصة تانية".
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