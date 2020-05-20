ميرنا وليد - بيروت - كشفت الصفحة الرسمية للممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ ان الاخيرة بحالة صعبة جدا بعد وفاة والدها في حريق شب في منزلها خلال تواجدها في أبو ظبي لتصوير مسلسلها وانها لا زالت تحت تأثير الصدمة ولهذا السبب لم ترد بعد على كل رسائل التعزية التي وصلتها :شكراً لكل الناس والأصدقاء والأهل والمحبين على الرسايل والاتصالات.. جيسي بحالة صعبة كتير ومنها قادرة تستوعب شي.. اعذروها.. قريباً بتجاوب عالكل.. شكراً ع كل المحبة

وكانت جيسي قد عادت الى بيروت يوم الاثنين قبل يومين من موعد مجيئها الاساسي بعدما عرفت بالخبر الحزين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة والدها.. جيسي عبدو بحالة صعبة وتشكر كل من وقف الى جانبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.