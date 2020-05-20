فهرية أفجين تكشف تفاصيل علاقة بوراك أوزجيفيت بطفلهما كاران

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة التركية ​فهرية أفجين​ عن تفاصيل علاقة زوجها النجم التركي ​بوراك أوزجيفيت​ بطفلهما كاران، مشيرةً إلى أن الطفل يحب والده أكثر منها رغم بقاء زوجها خارج المنزل في أغلب الوقت لانشغاله بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "المؤسس عثمان"، والذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

وأضافت أن كاران متعلق جداً بوالده قائلةً:" يبكي كثيرًا عندما يغادر المنزل ويبتعد عنه، أما أنا فأحيانًا لا يسأل عن غيابي رغم أننا نبقى سويًا غالبية الوقت".

وتابعت:"عندما نذكر اسم بوراك يضحك لوحده، أما عندما يرى مسلسله على التلفاز فيركض ليجلس أمام الشاشة الكبيرة وكلما ظهر والده يؤشر عليه ويضحك".

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