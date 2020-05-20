تطورات مفاجئة في قضية إتهام سعد لمجرد بالإغتصاب

ميرنا وليد - بيروت - قبلت محكمة النقض في باريس، قرار الطعن الذي تقدم به دفاع الفنان المغربي ​سعد لمجرد​، أمس الثلاثاء، وقضت بإلغاء قرار إحالته إلى غرفة الجنايات في قضية اغتصاب شابة فرنسية.

وأصدرت المحكمة حكمها نتيجة رؤيتها لعدم اكتفاء الأدلة حول تهمة الاغتصاب المحاوطة للمتهم سعد لمجرد، حتى تتابعه جنائيًا، وقررت قررت أيضا بمواصلة التحقيق لاتخاذ القرار النهائي، لكن بدون إحالة "لمجرد" إلى غرفة الجنايات، تنفيذا لحكم قاضي التحقيق في باريس في أبريل العام 2019، حيث ألغته المحكمة.

وتعود قضية اتهام لمجرد، إلى شهر أكتوبر 2016، عندما ألقي القبض عليه داخل فندق "الماريوت" في باريس بتهمة "الاغتصاب والعنف" ، بناءً على شكوى تقدمت بها فرنسية تُدعى لورا بريول، وأطلق سراحه في أبريل 2017.

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