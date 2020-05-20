تذكرون طفلة "بنت الحي" منذ 19 عاماً؟..شاهدوها وهي شابة جميلة بفستان الزفاف

ميرنا وليد - بيروت - بعد 19 عاماً على عرض مسلسل "بنت الحي" الذي عرض في العام 2001 وحقق نجاحاً وجماهيرية كبيرة حينها وضمّ نخبة من الممثلين اللبنانيين مثل ​طلال الجردي​ و​زياد سعيد​ و​إليسار حاموش​، وكانت إحدى شخصياته المفاجئة الطفلة الصغيرة "ميرا"، التي جسّدت دورها الطفلة ​كارولين حداد​ وأسرت حينها قلوب المشاهدين، عاد وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لكارولين بعد أن أصبحت شابة جميلة.

وفي إحدى الصور التي تمّ تداولها، ظهرت كارولين برفقة زوجها من حفل زواجهما وهي ترتدي الفستان الأبيض، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت، إذ أثنوا على جمالها ونعومتها.

أما على صعيد منفصل، لم تُعرف كارولين حداد الا بهذا الدور الوحيد، ولا معلومات عن مهنتها الحالية سوى انها ذكرت على حسابها الخاص انها مهندسة.

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