شاهد .. شقيقة محمد رمضان تحتفل بعقد قرآنها

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مايو 2020 12:57 مساءً - نشرت ” إيمان رمضان ” شقيقة الفنان المصري ” محمد رمضان ” صورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من احتفالها بعقد قرآنها على حسام حامد .
وتم عقد القرآن في منزل والد محمد رمضان في منطقة الدقي بحضور شقيق العروس ” محمود ” .. بينما غاب محمد رمضان عن الحضور بسبب تواجده خارج القاهرة .
وكتبت إيمان رمضان في تعليقها على الصور التي جمعتها بزوجها قائلة : ” حبيبي وجوزي ربنا يخليك ليا .. الحمد لله على هديتك يا رب ” .
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