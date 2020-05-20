مفيد فوزي يكشف مفاجأة جديدة حول وفاة ” سعاد حسني “

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مايو 2020 12:57 مساءً - حل الإعلامي المصري ” مفيد فوزي ” ضيفا مع المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في برنامجها ” شيخ الحارة والجريئة ” المذاع على قناة ” القاهرة والناس ” .

وخلال الحلقة كشف مفيد فوزي عن تفاصيل صادمة حول وفاة الفنانة المصرية ” سعاد حسني ” مؤكدا إنها قتلت بسبب الإدمان .

حيث أشار مفيد فوزي إلى أنها أدمنت تناول المهدئات .. ورفض القصص التي تناولت سقوطها من شرفة منزلها وإنتحارها .

فقال : ” لو كانت قتلت لنزلت من الدور السابع متفصصة .. وقد روى لي شقيقها إنه رآها في المشرحة ولم يكن بها خدش ” .

وتحدث مفيد فوزي عن أن سعاد حسني تعرضت للظلم كثيرا وانتهك فنها من قبل أحد المخرجين الذي لم يذكر إسمه وهو ما جعلها تخرج من مصر وهي حزينة .