كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مايو 2020 12:57 مساءً - حل الإعلامي المصري ” مفيد فوزي ” ضيفا مع المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في برنامجها ” شيخ الحارة والجريئة ” المذاع على قناة ” القاهرة والناس ” .
وخلال الحلقة كشف مفيد فوزي عن تفاصيل صادمة حول وفاة الفنانة المصرية ” سعاد حسني ” مؤكدا إنها قتلت بسبب الإدمان .
حيث أشار مفيد فوزي إلى أنها أدمنت تناول المهدئات .. ورفض القصص التي تناولت سقوطها من شرفة منزلها وإنتحارها .
فقال : ” لو كانت قتلت لنزلت من الدور السابع متفصصة .. وقد روى لي شقيقها إنه رآها في المشرحة ولم يكن بها خدش ” .
وتحدث مفيد فوزي عن أن سعاد حسني تعرضت للظلم كثيرا وانتهك فنها من قبل أحد المخرجين الذي لم يذكر إسمه وهو ما جعلها تخرج من مصر وهي حزينة .
كانت هذه تفاصيل خبر مفيد فوزي يكشف مفاجأة جديدة حول وفاة ” سعاد حسني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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