مشهد مؤثر لأبناء صالح كامل على قبره بعد مواراته الثرى!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مايو 2020 12:57 مساءً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا لأبناء رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، وهم يقفون على قبره بعد مواراته الثرى.

وقال الناشط محمد المغربي، معلقا على الفيديو إن ابنَي الملياردير الشيخ صالح عبدالله ومحي الدين ”يدعوان له بعد أن أصبح وحيدا في قبره“.

ومساء يوم أمس الإثنين، توفي الشيخ صالح في مدينة جدة عن عمر ناهز 79عاما، حيثُ قالت مصادر مقربة منه إنه تعرض لجلطة خلال أدائه صلاة التراويح مع أفراد من أسرته ليتم نقله إلى مستشفى سمير عباس في جدة حيث توفي هناك.

يذكر ان صالح الكامل لديه بالاضافة الى ابنيه عبدالله ومحي الدين ثلاثة بنات من زوجته الفنانة المصرية صفاء ابو السعود هن هديل وأًصيل ونضير لكنهن لم يتمكن من المشاركة في جنازته بسبب تواجدهن في مصر.