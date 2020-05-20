عصابة تستخدم قناع ” محمد صلاح ” في السرقة

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مايو 2020 12:57 مساءً - كشفت تقارير صحفية مصرية يوم أمس الثلاثاء عن قيام الأجهزة الأمنية بالقاهرة في مصر بإلقاء القبض على تشكيل عصابي يقوم بعمليات السرقة .

ولكن الغريب في الأمر إنهم يستخدمون أقنعة للاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” أثناء القيام بذلك .

وأفادت التقارير بأن دورية أمنية لاحظت محاولة سرقة من قبل 4 أشخاص يرتدون أقنعة مرسوما عليها وجه محمد صلاح .. وتمكنت السلطات المصرية من إيقافهم وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية وبيضاء .

واعترف المتهمون في التحقيقات بتكوينهم تشكيل عصابي متخصص في سرقة المحلات التجارية عن طريق قص الأقفال وتم تحرير المحضر اللازم .