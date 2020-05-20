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كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مايو 2020 12:57 مساءً - كشفت تقارير صحفية مصرية يوم أمس الثلاثاء عن قيام الأجهزة الأمنية بالقاهرة في مصر بإلقاء القبض على تشكيل عصابي يقوم بعمليات السرقة .
ولكن الغريب في الأمر إنهم يستخدمون أقنعة للاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” أثناء القيام بذلك .
وأفادت التقارير بأن دورية أمنية لاحظت محاولة سرقة من قبل 4 أشخاص يرتدون أقنعة مرسوما عليها وجه محمد صلاح .. وتمكنت السلطات المصرية من إيقافهم وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية وبيضاء .
واعترف المتهمون في التحقيقات بتكوينهم تشكيل عصابي متخصص في سرقة المحلات التجارية عن طريق قص الأقفال وتم تحرير المحضر اللازم .
كانت هذه تفاصيل خبر عصابة تستخدم قناع ” محمد صلاح ” في السرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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