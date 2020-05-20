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كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مايو 2020 12:57 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” نسرين أمين ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” الذي منشورا هاجمت من خلاله فكرة إعلان مؤسسة ” أهل مصر ” للحروق الذي يعرض بالموسم الرمضاني الحالي .
وتقوم فكرة الحملة الدعائية على عرض مجموعة من القصص الإنسانية الحزينة والمصورة بطريقة كرتونية عن مصابي الحروق وطريقة إصابتهم .
وجاءت من ضمن القصص التي أثارت الجدل مؤخرا بسبب ما تضمنته من أحداث عنف أسري ضد المرأة والطفل .
وكتبت نسرين أمين في تعليقها على صورة من الإعلان قائلة : ” فكرة الإعلان صاحبها ياخد إعدام ” .
وتفاعل المتابعون على المنشور معربين عن استيائهم من الأفكار الخاصة بإعلانات مستشفى أهل مصر للحروق ليس بهذه السنة فقط بل في الأعوام الماضية أيضا .. وإنها مؤلمة كما أثرت على مشاهديها من الأطفال بشكل سلبي .
وجاء في أحد التعليقات من المتابعين : ” دول قتالين قتلة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين أمين تهاجم هذا الإعلان : ” فكرة الإعلان صاحبها ياخد إعدام “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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