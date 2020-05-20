دعوى قضائية ضد ماكدونالدز في أمريكا بسبب فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مايو 2020 12:57 مساءً - أقام 5 عمال بمطعم ماكدونالدز في ولاية شيكاغو الأمريكية برفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة بإتهامهم لها بعدم إتباع إرشادات السلامة الحكومية بشأن فيروس كورونا وتعريض الموظفين وعائلاتهم للخطر .

حيث تواجه ماكدونالدز اتهامات بعدم توفير مطهرات اليد الملائمة والقفازات والكمامات ولا تخطر موظفيها عندما يصاب أحدهم بفيروس كورونا المستجد .

وطلب العمال من محكمة ولاية إيلينوي إصدار أمر قضائي يطالب ماكدونالدز بإبلاغ الموظفين إذا أصيب زميل لهم في العمل والتوقف عن مطالبة العمال بإعادة استخدام الكمامات وإلزام العملاء بارتدائها .

وعلى الجانب الآخر قالت ماكدونالدز في بيان لها بأن الادعاءات غير دقيقة وإن إجراءات السلامة التي تتضمن الفحوصات وأدوات الحماية تمثل أولوية قصوى لديها .