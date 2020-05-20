تطورات قضية ” سعد لمجرد ” المتهم فيها بالاغتصاب

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مايو 2020 12:57 مساءً - أصدرت محكمة النقض في باريس قرارها يوم أمس الثلاثاء بإحالة ملف الفنان المغربي ” سعد لمجرد ” إلى غرفة الجنايات وذلك في قضية اغتصابه لشابة فرنسية .
وجاء ذلك القرار بناءا على رؤية المحكمة بأن الدلائل والحجج حول تهمة الاغتصاب غير كافية لمتابعة المتهم جنائيا .
ولكنها أمرت أيضا بمواصلة التحقيق لاتخاذ القرار النهائي .
كما أعاد هذا القرار تصنيف الحقائق على أنها ليست بـاعتداء جنسي وعنف شديد .
يذكر أن هذه القضية تعود إلى شهر أكتوبر من عام 2016 عندما ألقي القبض على سعد لمجرد داخل فندق ” لاماريوت ” في باريس بتهمة ” الاغتصاب والعنف ” .. وتم إطلاق سراحه في أبريل 2017 .
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