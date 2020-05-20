May 20, 2020
شهدت قضية الاغتصاب المتهم بها لفنان المغربي سعد المجرد في فرنسا تطورات جديدة وذلك بعدما قررت محكمة النقض في باريس، إحالة ملف نجم أغنية “المعلم” في قضية اغتصاب شابة فرنسية إلى غرفة الجنايات.
ورأت المحكمة أن الدلائل حول تهمة الاغتصاب غير كافية لمتابعة المتهم جنائياً. لكن المحكمة أمرت بمواصلة التحقيق لاتخاذ القرار النهائي.
كما أعاد القرار الجديد تصنيف الحقائق على أنها ليست بـ “اعتداء جنسي” وعنف شديد” بحسب “الرؤية”.
نذكر أن القضية تعود إلى 28 اكتوبر 2016، حيث وجهت فتاة تهمة الى لمجرد بالاعتداء عليها في فندق بالعاصمة الفرنسية وذلك قبل يومين من موعد الحفل الذي كان سيحييه في باريس.
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد، القضاء يصدر قرارًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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