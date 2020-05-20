تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد، القضاء يصدر قرارًا

شهدت قضية الاغتصاب المتهم بها لفنان المغربي سعد المجرد في فرنسا تطورات جديدة وذلك بعدما قررت محكمة النقض في باريس، إحالة ملف نجم أغنية “المعلم” في قضية اغتصاب شابة فرنسية إلى غرفة الجنايات.

ورأت المحكمة أن الدلائل حول تهمة الاغتصاب غير كافية لمتابعة المتهم جنائياً. لكن المحكمة أمرت بمواصلة التحقيق لاتخاذ القرار النهائي.

كما أعاد القرار الجديد تصنيف الحقائق على أنها ليست بـ “اعتداء جنسي” وعنف شديد” بحسب “الرؤية”.

نذكر أن القضية تعود إلى 28 اكتوبر 2016، حيث وجهت فتاة تهمة الى لمجرد بالاعتداء عليها في فندق بالعاصمة الفرنسية وذلك قبل يومين من موعد الحفل الذي كان سيحييه في باريس.