نجم “أولاد آدم” يجتمع مع راغب علامة نهاية شهر رمضان

حلّ النجم السوري قيس الشيخ نجيب ضيفاً على مائدة الافطار لدى السوبرستار راغب علامة.

ونشر قيس صورة مع راغب من أجواء اللقاء، مؤكداً ان الافطار مع السوبرستار له طعم مختلف، وقال: “في نهاية شهر رمضان الكريم.. الافطار مع السوبرستار له طعم تاني.. ان شاءالله رمضان بينعاد على بلادنا وعلى لبنان بالصحة والخير والامان.. راغب علامة شكرًا لك ولعائلتك الكريمة”.

وكان “علامة” قد كشف في دردشة مع “الخليج 365” الى أنه يُشاهد مسلسل “اولاد آدم” خلال شهر رمضان، وقال “كتير حابو”، وتابع كاشفاً أنه أحبّ كل الشخصيات دون استثناء لأن العمل محترف ضمن انتاج جميل، بالاضافة الى ابداع الممثلين والاخراج والكادر الفني بأكمله. لقراءة الخبر: خاص- أي مسلسل فضّل راغب علامة ونانسي عجرم مشاهدته في رمضان؟