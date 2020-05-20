خاص- مواقف إليسا الحادة، هل تورطها؟

دائماً ما تثير الفنانة إليسا الجدل بمواقفها السياسية الحادة، حيث لا يمر يوم دون أن يكون لها رأي في المواضيع الجاري بحثها على أرض الوطن.

إليسا لا تُقيم وزنًا لردود الأفعال، تقول رأيها بكل حرية وجرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية.

موقع “الخليج 365” استفتى القراء حول هذا الومضوع بالتحديد بسؤال “هل توافقون إليسا على تورطها أكثر بالسياسة واخذ مواقف حادة؟”

Advertisements

أتت النتيجة 72% هي حرّة و28% ليتها لا تفعل وذلك بعدما صوت الآلاف من المتابعين خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام. وهذا يعني ان الجمهور يدعهما في مواقفها ويؤكد عليها ما يجعل موقف اليسا اكثر صلابة وصرامة.

من جهة أخرى، تستعد اليسا لطرح أغنية من ألبومها الجديد على عيد الفطر السعيد. الأغنية بعنوان “قهوة الماضي” كلمات الشاعرة سهام الشعشاع، الحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري.

آخر أعمال اليسا أغنية “هنغني كمان وكمان” كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيي، فواصل موسيقية محمد يحي وتوزيع إلهامي دهيمة.

وكانت اليسا قد تعرضت منذ أيام لانتقادات شديدة بعدما اعتبرت ان وباء كورونا خدعة ضمن صراع بين الدول الكبرى. (لقراءة الخبر: اليسا تتعرض لانتقادات بعد وصف كورونا بالخدعة