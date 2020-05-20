المصمم أحمد حافظ يقارن أزياء ياسمين صبري بنجمات لبنان.. وينتقدها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف مصمم الأزياء المصري أحمد حافظ عن رأيه في التصميمات التي تختارها الفنانة ياسمين صبري مؤخرًا في حياتها أو بمسلسلها الأخير "فرصة تانية" الذي يعرض حاليًا في موسم دراما رمضان.

وقال حافظ في لقاء خاص مع "فوشيا": "ياسمين ست حلوة جدًا، أحلى واحدة في الوطن العربي وملكة جمال العالم وحاجة تشرف إنها تكون موجودة في بلدي".

وأضاف: "بس لو هنتقدها هيبقى في حاجة واحدة بس، إنها بتختار تصميمات بسيطة أوي زيادة عن اللازم، يعني حلو إنها تكون بسيطة وإحنا بالفعل عندنا فنانات كتير بيميلوا للبساطة زي دينا الشربيني ونيللي كريم، بس مفيش مانع لو اختارت لوك يخطف، ده مهم في أوقات كتير".

وواصل: "يعني في مناسبة زي كتب كتابها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الفستان الأبيض كان بسيط أوي إنها تلبسه في مناسبة زي دي، ومعجبتنيش فكرة الربطة الي من تحت دي، المطلوب ميتربطش كده".

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وأردف: "ياسمين عندها جسم حلو أوي، وده بيخليني أقول ليه إنتي عاملة كده؟!، الفستان البسيط مش معنى كده إنه مميز، ومش معنى إني بلبس من أغلى البراندات إن ده أحلى حاجة، لا المطلوب تلبس الحاجة المميزة، هل كل يوم بتتجوز أو بتكتب كتابها، دي مناسبة لازم تلبس فيها حاجة مميزة، ومش لازم تأفور".

وأكمل: "فستانها كان من فوق حلو، بس من تحت مكنتش مظبوط، مع إن في حياتها العادية بتلبس حلو جدا واختياراتها مميزة".

وأوضح: "لما نيجي نقارن ما بين فنانات مصريات ولبنانيات، طب ليه نجوى كرم مبتعملش كده؟!، وعندك إليسا وهيفاء وهبي وميريام فارس ونادين نسيم نجيم وسيرين عبد النور، في لوك وفي حاجات بنقعد نتكلم عليها، أعتقد اللي بيعلموه دول مش أحسن من اللي بنعمله، والموضة خطوط مفتوحة، بس ياسمين سيمبل بزيادة أوي".

واستطرد: "بيجيلي بنات يقولولي أنا عاجبني فستان إليسا، فستان سيرين أو نجوى كرم، مفيش واحدة بتجيلي تقولي عاجبني فستان ياسمين صبري، المعظم مقرب للبنانيات مش المصريات، لإننا مش بنحط البصمة بتاعتنا، مبشوفش فستان مثلا في الشارع أقول عليه، ده ستايل ياسمين صبري، أو ده فستان يليق بريهام حجاج أو منى زكي أو ياسمين عبد العزيز".

واختتم: "إنما ممكن تمشي في المول أو أي بلد ليها علاقة بالموضة، تشوفي فستان تقولي ده ستايل هيفاء، أو ستايل مايا دياب، لإنها حددت موضة معينة ماشية عليها، أما ياسمين صبري ملهاش بصمة معينة في الموضة".