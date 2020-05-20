رجاء الجداوي تفقد الوعي في برنامج فيفي عبده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهارت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، في برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، وفقدت الوعي بسبب حالة الرعب التي تعرضت لها.

كانت البداية عند دخول الجداوي لفيلا فيفي عبده فطلب منها رجل الأمن المرور من الباب المخصص عدة مرات؛ لأن اللمبة تضيء، وطالبها بترك حقيبتها وقال لها حارس الأمن إنها "مفخخة" وهو ما أغضبها فنهرته، وهنا تدخلت فيفي عبده لإدخالها للمنزل وهي تقول "جسمي كله بيرتعش".

وبعد دخول الجداوي جلست وتبادلت أطراف الحديث مع فيفي عبده وأثناء الاندماج معها قالت إن حارس الأمن الذي أوقفها هو "حرامي"، وفجأة خرجت أصوات فرقعات عالية أثارت رعبها وجعلتها تصرخ وتقول "يا ماما".

وهنا قامت فيفي عبده من مجلسها وأخذت ترش الملح في أرجاء بيتها وعلى رجاء الجداوي؛ لأنها محسودة وسط استغراب من الفنانة القديرة مما يحدث حولها وهي تقول "مش عارفة إيه اللي بيحصل معايا".

وظهرت الخادمة الممسوسة "العفريت" وسقطت فجأة بالمشروبات التي تحملها، فانهارت رجاء ووضعت يدها على رأسها، وهي تقول: "البيت فيه إيه" وطالبت فيفي بترك المنزل.

وحين جلست رجاء الجداوي لالتقاط أنفاسها سمعت صوت فرقعات عالية فصرخت بقوة، ومع ذلك لم تتركها فيفي واتهمت المتواجدين بسرقة مشغولاتها الذهبية فقامت رجاء بفتح "شنطتها" لنفي التهمة عنها.

ودخلت فيفي في مشادة مع مشاركتها في المقلب المغربية واتهمتها بالسرقة وهنا لم تتحمل الجداوي فانهارت بالبكاء وطلبت من المغربية بألا تتحدث معها لأنها لا تفهمها.

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بعدها ظلت فيفي تصرخ وتردد "بيتي اتخرب" وسقطت فاقدة الوعي وحضرت الخادمة واتهمت الجداوي بأنها السبب وحاولت مضايقتها حتى سقطت الجداوي فاقدة الوعي وهنا سارعت فيفي ومن معها لإفاقة الفنانة وتعريفها بأن ما حدث معها مقلب.

ويعتمد برنامج "خلي بالك من فيفي" على عمل "مقلب" بالضيف، الذي تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف.

ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتم تصويره في "فيلا" بيتها.

واستضاف البرنامج خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من الفنانين مثل أحمد بدير، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، نسرين أمين، وعائشة بن أحمد وغيرهم.

يذكر أن الجداوي تشارك في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "لعبة النسيان" وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

و"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي