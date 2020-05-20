الطفلة مريم: محدش ساعدني.. ونفسي أمثل مع ياسمين صبري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الطفلة المصرية فريدة حسام، التي لعبت شخصية "مريم" ابنة "رضوان البرنس" الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليًا في موسم دراما شهر رمضان، كواليس مشاركتها في العمل الذي يلقى ردود فعل واسعة من جانب الجمهور العربي.

وقالت فريدة في لقاء خاص مع "فوشيا": "كنت بروح مع أختي وهي بتصور، المخرج شافني وخدني في تصوير المسلسل".

وأضافت: "عدت مشهد بكائي مرتين فقط، أول مرة غلطت وأنا بلف بعد ما نزلت من العربية، والمرة التانية غلطت وأنا بعيط ونزلت من غير قصدي".

وتابعت: "مامي هي اللي كانت بتساعدني إني أحفظ دوري، وكانت بتدربني في البيت، ومحدش من الفنانين كان بيساعدني".

وعن تعاملها مع الفنان محمد رمضان، قالت: "كان دايمًا بيدلعني، وكان بيقولي يا برنسيستي، وكنت ببقى مبسوطة أوي".

وواصلت: "مكنتش بخاف من وقوفي أمام الكاميرا، وكنت هادية وساكتة في الكواليس ومش بعمل شقاوة".

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وعن مشهد البكاء الشهير الذي قام فيه أحمد زاهر "عمها فتحي" بتركها وحدها في الشارع، وتفاعل الجمهور مع بكائها وتمكنها من تجسيد المشهد كأنه حقيقي، قالت: "كنت مبسوطة من كلام الجمهور عني، وكنت بعيط بجد لإن ماما مكنتش معايا، والمخرج محمد سامي، هو اللي قالي إننا خرجنا ماما من الاستوديو فعيطت".

وأكملت: "بعد المشهد كنت طبيعية ومش زعلانة، وعمو أحمد زاهر كان طيب أوي معايا، أما الفنانة روجينا فمتكلمناش أبدًا في التصوير".

أما شقيقتها أمل التي أكملت دورها في المسلسل، بعدما مرت 5 سنوات - حسب قصة العمل والسيناريو -، فقالت لـ"فوشيا" عن مشاركتها بـ"البرنس": "المخرج محمد سامي قالي إنتي معايا في المسلسل من السنة اللي فاتت، لما عملت مشهد في مسلسل ولد الغلابة وكنت بعيط فيه".

وعن الفنانة التي ترغب في العمل معها، قالت "فريدة": "نفسي أمثل مع ياسمين صبري علشان هي قمر"، أما شقيقتها أمل فأجابت: "نفسي أشتغل مع سهر الصايغ لإني بحبها أوي".

يذكر أن الطفلة فريدة حسام استطاعت كسب تعاطف الجمهور بعد بكائها في المشهد الذي تركها فيه أحمد زاهر بالشارع، بعدما حصل على توقيع محمد رمضان على عقد تنازل عن ميراثه من والدهم.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وروجينا ومحمد علاء وأحمد داش وإدوارد ونجلاء بدر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.