توبا بويوكستون تنفصل عن حبيبها بعد علاقة 4 سنوات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الصحف التركية أخبارا تفيد انفصال النجمة التركية توبا بويوكستون عن حبيبها رجل الأعمال الشهير أوموت أفيرجان، بعد علاقة استمرت لـ4 سنوات.

وبحسب الأخبار المتداولة، كشفت مصادر مقربة من الثنائي أن توبا انفصلت عن حبيبها في بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأنها قررت أن تقضي فترة الحجر الصحي إلى جانب توأمها "مايا وتوبراك".

وعلى الرغم من أنها لا تُعد هذه المرة الأولى التي تقع خلافات بين الثنائي، لكن يبدو أن وضعهما مُختلف الآن، فبحسب وسائل إعلام وصلت توبا وحبيبها إلى طريق مسدود في علاقتهما.

وفي آخر ظهور للثنائي وعند توجيه أحد الصحافيين سؤالا عن موعد زواجهما، كانت الفنانة التركية قد أجابت أنها لا تفكر بالزواج، وأن علاقتها مع حبيبها مستقرة بهذا الشكل، وكل ما يشغل بالها هو رعاية ابنتيها والاهتمام بعملها.

يُشار أن توبا كانت متزوجة من الفنان التركي أنور صايلاك والد ابنتيها، وانفصلت عنه في شهر يونيو من عام 2017 بعد مرور 6 سنوات على زواجهما، لتدخل بعدها بشكل سريع في علاقة حب مع رجل الأعمال أموت أفيرجان والذي يصغرها بما يقارب الـ 7 سنوات.

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وكانت إطلالتها الأولى في عالم الدراما من خلال الحلقات الأربع الأخيرة من مسلسل "سلطان مقامي"، إلا أن نقطة انطلاقها وشهرتها في العالم العربي بدأت من مسلسل سنوات الضياع.

وفي عام 2007، لعبت دور "عاصي" في مسلسل يحمل الاسم نفسه إلى جانب مراد يلدريم وتشيتن تيكيندور، وبسبب الانتشار الواسع للمسلسل في أكثر من 67 دولة، رُشح في مهرجان مونت كارلو التلفزيوني الواحد والخمسين كأفضل مسلسل تلفزيوني.

واشتهرت توبا في الوطن العربي باسم لميس؛ حيث حملت الشخصيات التي لعبتها في بعض مسلسلاتها مثل: مسلسل سنوات الضياع، ومسلسل بائعة الورد، وفيلم "طريق الحب" اسم "لميس" في النسخة المدبلجة بالعربية منها.

وفي شهر أغسطس 2014، تم تعيين توبا كسفيرة للنوايا الحسنة لحقوق الأطفال من قِبل منظمة الإغاثة في الأمم المتحدة اليونيسيف. وآخر أعمالها مسلسل جسور والجميلة سنة 2017 الذي لعبت فيه دور (سوهان كورلوداك) إلى جانب النجم كيفانش تاتليتوغ.