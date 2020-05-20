"روتانا" تكشف عن جزء من أغنية أليسا الجديدة "قهوة الماضي"

ينتظر جمهور النجمة اللبنانية أليسا، صدور أحدث أعمالها الغنائية، أغنية “قهوة الماضي” من ألبوم أليسا القادم إنتاج روتانا.



وكشفت روتانا عن جزء من أغنية “قهوة الماضي“، ويقول “بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلك، ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك، بدي حدا شوفو إنت لو طل، إقعد بوجو عالهدا واتأملك“.



معلنة عن الموعد النهائي لصدور أغنية "قهوة الماضي"، اذ من المقرر صدورها ثاني أيام عيد الفطر السعيد.



أغنية "قهوة الماضي" باللهجة اللبنانية، من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري. قد يهمك أيضا: حفل غنائي للفنانة أليسا على مسرح البروج التابع لساقية الصاوي أجمل ناس" أغنية جديدة تجمع بين تامر حسني ومحمد رحيم

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