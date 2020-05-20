شهيرة تنعى صالح كامل وتؤكد أن له موقف لا تنساه

رحل عن عالمنا منذ قليل رجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل، ورثى عدد من المشاهير والفنانين كامل، من بينهم الفنانة شهيرة، التي نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، تدوينة أعربت من خلالها عن حزنها الشديد، وأرفقتها بصورة لخطاب كانت قد تلقته في وقت سابق من "راديو وتلفزيون العرب ART"، لتسرد تفاصيل الموقف الذي لا يمكن أن تنساه له.

وكتبت: "بدموع عنيه أنعي للأمة العربية رجل من أشرف الرجال.. وقف مع مصر كثيرا موقف الرجال الذين يعشقون مصر، وله فضل كبير على الإعلام والإعلاميين، وكان له موقف معي شخصي لا أنساه عندما شاهد لي برنامج مع السيدة زوجته صفاء أبو السعود، وأعجب بنقاشي الديني وطريقتي السمحة في الأداء على حد قوله رحمه الله عليه".

تابعت: "وأنتج لي برنامج ديني على مستوى عالي إخراج المبدع عمر زهران، ولاقي نجاحا كبيرا وخاصه في الدول الأوربية وكان سندا للبرنامج وفخورا به، كثيرين يدينون بالفضل لهذا الرجل المحترم أسأل الله لك العفو والرحمه ويرزقك الجنة ونعيمها ويجعل قبرك روح وريحان ويسكنك الفردوس الأعلى يارب، خالص العزاء للفنانة صفاء أبو السعود وبناتها".

يشار إلى أن صالح كامل، يعد أحد أشهر المستثمرين في مجال الإعلام، وذلك من خلال مؤسسة ART "راديو وتلفزيون العرب".

وُلد كامل، عام 1941، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء، فيما تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1963.

Advertisements

أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم "دار ومكتب الكشاف السعودي" وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية.

ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، الذي وفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وفي نحو 45 دولة حول العالم.

قد يهمك أيضا:

للمرة الثانية شهيرة تحذر ابنها بسبب ياسمين عبدالعزيز

أروى جودة تكشف عن صلة قرابة تجمعها بالشيخ صالح كامل