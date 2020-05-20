حليمة بولند تسرب محادثة مع محمد رمضان وتدافع عنه

حاولت حليمة بولند الدفاع عن الفنان المصري محمد رمضان، بعد انتشار مقطع فيديو قديم لتصريح سابق له عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ونشرت الاعلامية الكويتية من خلال تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو، كشفت خلاله عن محادثة بينها وبين النجم المصري حول ما قاله في المقطع، في محاولة لتبرئته أمام الكويتيين.

وقالت بولند ان رمضان اجابها عند سؤاله عن المقطع: "انت عارفة حبي للكويت وللكويتيين".

وأوضح لها أن ما قصده من تصريحه مختلف، قائلاً: "انا قلت كده علشان صدام حسين شخصية ثرية درامية وممكن اجسدها ده مش معناه اني اتفق معاه في سياسته هل لو مثلت شخصية هتلر ده معناه اني مع النازية؟".

Advertisements

وكان قد انتشر مقطع فيديو لرمضان وهو تحدث عن حبه لصدام حسين والشعب العراقي، الأمر الذي أزعج العديد من الكويتيين وفي مقدمتهم الاعلامية مي العيدان التي شنت هجوماً قاسياً عليه عبر "انستغرام"، ووصفته بـ"التافه".

قد يهمك ايضا:

حليمة بولند تثير ضجة باستعراض طريقتها في الإحتفال بالقرقيعان

حليمة بولند تتحدث عن الصلاة وتتعرض للسخرية بطريقة عنايتها بشعرها