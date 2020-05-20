"المية مية".. أحدث أغانى ألبوم هيفاء وهبي الجديد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: كشف الكاتب والملحن المصري مصطفى شكري عن تعاون يجمعه بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأول مرة في أغنيه جديدة بعنوان "المية مية" من كلماته والحانه من المقرر أن يتضمنها البومها الجديد.

من ناحية أخرى توقف تصوير مسلسل هيفاء وهبي "أسود فاتح"، والذي كان من المفترض أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان الحالي، حيث أكدت أنها لم تكن تمانع توقف التصوير، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية والشروط الصعبة التي وضعتها الجهات الأمنية في لبنان، والتي صعبت الموقف على حد قولها، مما استلزم توقف التصوير حتى لا يخرج هذا العمل بشكل غير لائق.

وفي سياق آخر تنتظر وهبي طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضي، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقي وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقي.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي أحدث أغانيها، التي تحمل اسم "شاغلة كل الناس"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد الوزيري، وتوزيع الموسيقي توما.