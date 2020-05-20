محمد محسن يطرح أحدث أغانيه "عطشان"

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الفنان المصري محمد محسن، أغنية جديدة بعنوان "عطشان"، من كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم، وألحان محمد محسن، والتوزيع الموسيقي لرفيق عدلي، ومكساج وماستر أسامة الهندي، ووتريات هشام مصطفى، وجيتارات مصطفى أصلان، وقانون شادي الجندي، وناي وكولة محمد عاطف.

وتم تصوير الأغنية على طريقة "الفيديو كليب" باستخدام لوحات الفنان طاهر عبدالعظيم، ومن إخراج محمد خيري.

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أغنية "عطشان" من إنتاج شركة "TripleOne Records" المملوكة لمحمد محسن والتي ستقوم بإصدار أغنياته في الفترة المقبلة.

وكان آخر ألبومات محمد محسن هو "حبايب زمان" الذي صدر في عام 2017 واحتوى على 10 أغاني تعاون فيها مع أهم الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، وحقق نجاحا كبيرا على المستوى النقدي وأيضا الجماهيري.

يذكر أن محمد محسن شارك في الدورة الأخيرة من مهرجان الحمامات الدولي بتونس، وهو من أهم المهرجانات الثقافية العربية وتقام أنشطته في المركز الثقافي الدولي بالحمامات خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.

