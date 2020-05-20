حليمة بولند تدافع عن محمد رمضان في أزمته مع الكويتيين

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"الخليج 365" من بيروت: دافعت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن الفنان محمد رمضان بعد أن قامت مواطنتها الإعلامية مي العيدان بإعادة نشر فيديو قديم له يمدح فيه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مما أثار حفيظة عدد من رواد مواقع التواصل الكويتيين الذين شنوا هجوماً قاسياً عليه.

حليمة بولند نشرت تعقيباً من الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابها في ”سناب شات“ عرضت فيه محادثة مكتوبة جرت بينها وبين رمضان عبر تطبيق ”واتس اب“ وتتعلق بما نشرته العيدان.

وقالت بولند في تعليقها على الفيديو: ”الظلم ظلمات يوم القيامة.. زي ما أنتم شايفين انتشر فيديو عن صدام حسين“. وقال رمضان في تعقيبه لحليمة بولند: ”ده قديم أوي وأنتي عارفة حبي للكويت والكويتيين“. وأضاف رمضان: ”أنا قلت كده علشان صدام حسين شخصية ثرية دراميا وممكن أجسدها وده مش معناه بتفق مع سياسته، هل لو أنا جسدت شخصية هتلر هل ده يعني إني مع النازية“.

ودافعت بولند عن رمضان، قائلة: ”هو فعلاً مش عارف إيه إلي اتعمل في الكويت والكويتيين من صدام.. وعلى فكرة ناس كتير أوي في مصر متعرفش.. ومحمد رمضان هيفضل نمبر وان في مصر والخليج“.

وتزعمت الإعلامية الكويتية مي العيدان ساحة الهجوم على رمضان من خلال حسابها الرسمي على موقع انستغرام، وهاجمت مسلسله البرنس، ووصل الأمر إلى حد التعرض لوالد رمضان.

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خلاف العيدان ورمضان

وقد بدأت القصة بخلاف بين العيدان ورمضان، حيث قامت بالسخرية من مسلسله “البرنس” الذي يعرض حاليًا في رمضان 2020.

وقامت العيدان بنشر صورة تجمع محمد رمضان بوالده، مصحوبة بتعليقٍ، رأى فيه أغلب المتابعين تنمرًا وإهانة واضحة، حيث كتبت: “لأول مرة صورة محمد رمضان مع أبوه.. واي أبوه يخرع”.

وانتقد نشطاء الإنترنت العيدان لإساءاتها لوالد رمضان، وإشاروا إلى أن الصورة ليست الأولى لوالده، فهي صورة قديمة التقطت قبل عامين، ما دفع العيدان إلى حذف الصورة.

ومما زاد من الطين بلة، كان انتشار مقطع فيديو لمحمد رمضان، وهو يصف “صدام حسين” بالغالي، وعلى الفور، كتبت العيدان: “احب صدام حسين . . والله حبتك القرادة لأنك عديم اخلاق نسيت ان صدام ب سنة ٩٠ رحع صدام المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئيس بلدك، وقال عنه انه مثل الحصاله تحط الفلوس في فمه يتكلم، نسيت صدام اللي للحين الشعب العراقي قاعد يدفع فاتورة حكمه السابق، نسيت صدام و اعوانه و ابناءه اللي اغتصبوا شرف العراقيات. . الله يحشرك مع صدام واحنا شعب الكويت ما نحبك لان اللي يحب اللي قتل اولادنا واستباح الكويت ما اتحبه دامك تحبه و ارجع اقولك حبتك القراده ياتفه”.